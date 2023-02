Atelier musical « Pour 2, pour toi, pour 9… boeuf ! » Plouhinec Plouhinec Catégories d’Évènement: Finistère

Plouhinec

Atelier musical « Pour 2, pour toi, pour 9… boeuf ! », 16 mars 2023, Plouhinec Plouhinec. Atelier musical « Pour 2, pour toi, pour 9… boeuf ! » Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistere

2023-03-16 – 2023-03-16 Plouhinec

Finistere Plouhinec Atelier musical animé par Marion Perrier. Un moment musical partagé autour de berceuses, jeux de doigts, comptines et chansons enfantines traditionnelles et plus lointaines. Les voix seront accompagnées par des instruments et autres matériaux sonores proposés à tous. Deux séances : 09h30 et 10h45

Durée : 45 min/1h00 – GRATUIT +33 2 98 70 16 00 http://www.cap-sizun.fr/news/?id_news=1098 Plouhinec

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Plouhinec Adresse Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistere Ville Plouhinec Plouhinec lieuville Plouhinec Departement Finistere

Plouhinec Plouhinec Plouhinec Finistere https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec plouhinec/

Atelier musical « Pour 2, pour toi, pour 9… boeuf ! » 2023-03-16 was last modified: by Atelier musical « Pour 2, pour toi, pour 9… boeuf ! » Plouhinec 16 mars 2023 finistère Plouhinec Plouhinec, Finistère Salle Chez Jeanne Plouhinec Finistère

Plouhinec Plouhinec Finistere