Salle Delavaud, le mercredi 30 mars à 16:30

**Atelier musical : Le Renouveau** Par Mirtru Escalona-Mijares, Eugénie Brouchet, Dario Lopez, Ariel Le Benzekri, Fabrizio Zanabria et Nathalie Bonnet Création, improvisation, poésie sonore et davantage… à partir des œuvres de Mallarmé. Venez découvrir votre créativité musicale et vous amuser en famille ! MERCREDI 30 MARS À 16H30 Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h30 Familles à partir de 3 ans Entrée libre Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Venez découvrir votre créativité musicale et vous amuser en famille !

2022-03-30T16:30:00 2022-03-30T18:00:00

