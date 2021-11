Vagney Vagney Vagney, Vosges ATELIER MUSICAL ET SPECTACLE LA MACHINE À ATTRAPER LE PÈRE NOËL Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vagney Vosges Vagney 7.5 EUR Atelier musical de 10h à 11h30 pour les enfants de 6 à 12 ans. Spectacle de Félix Lobo : La Machine à Attraper le Père Noël, histoires amusantes et chansons pas sérieuses à 14h30 à partir de 3 ans. Places limitées sur réservation. lacabanedessotres@gmail.com +33 6 47 85 32 52 Lcds

