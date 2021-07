Atelier musical d’initiation à l’orgue et à l’harmonium Église Sainte-Geneviève, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Asnières-sur-Seine.

Atelier musical d’initiation à l’orgue et à l’harmonium

Église Sainte-Geneviève, le samedi 18 septembre à 16:45

Initiation à l’orgue et à l’harmonium avec présentation des différents instruments et de leurs différences (histoire, jeu, technique, répertoire…). Possibilité d’essayer et de jouer les instruments, quelque soit son niveau. Harmonium à 1 clavier et orgue à 2 claviers et pédalier. Disposition de l’orgue Abbey: Grand Orgue: Bourdon 16’, Montre 8′, Salicional 8′, Bourdon 8′, Flûte harmonique 8′, Prestant 4′, Plein-jeu (3-5 rangs), Trompette 8’, Cornet IV rangs (Réc.), Basson 16’ (Réc.), Basson en 8’ (Réc.). Récit expressif: Cor de nuit 8′, Violoncelle 8′, Voix Céleste 8′, Flûte 4′, Nazard 2′ 2/3, Octavin, Piccolo, Basson 16’, Basson en 8’, Basson-Hautbois 8′, Trompette 8’, Clairon 4’, Voix humaine, Cornet IV rangs. Pédale: Profond 32’, Bourdon 16’ (GO), Soubasse 16’, Flûte 8’, Flûte 4’ (prolongement Fl.8’), Geneviève 16’ (Bombarde), Trompette 8’, Clairon 4’ (GO), Basson 16’ (Réc.), Basson 8’ (Réc.), Basson 4’ (Réc.) Accouplements: Réc/GO; GO/Péd; Réc/Péd; Réc/GO 16’; Réc/GO 4’; Réc/Péd 4’ Tremblant Voix humaine; Tremblant général Combinateur : 2000 combinaisons dont 1000 avec possibilité de verrouillage Exemples musicaux sur le site de l’association : [http://aborgue.com/](http://aborgue.com/) ou directement ici: Variations de concert sur Greensleeves : [https://youtu.be/sGawHshbebA](https://youtu.be/sGawHshbebA)

Entrée libre

Église Sainte-Geneviève 4 rue du Cardinal-Verdier 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine Centre-Ville Hauts-de-Seine



