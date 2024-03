Atelier musical des 3 Tambours Route de Roussigny Saint-Ulphace, dimanche 7 juillet 2024.

Atelier musical des 3 Tambours Route de Roussigny Saint-Ulphace Sarthe

Festival pour enfants, ateliers et specatcles pour tous

Une semaine de spectacles et d’ateliers pour tous. Réservation et Programmation www.roussigny.fr

Comme chaque année, depuis plus de 30 ans, le centre musical de roussigny a le plaisir de proposer à vos enfants une magnifique idée de vacances à partager…

Créatif, intelligent, ce projet leur permet de travailler la musique autrement et de créer un véritable spectacle alliant théatre, bricolage, écriture, et franches rigolades….

Des générations d’enfants ont eu la chance de participer à cette aventure et le centre musical espère encore cette année vous étonner par un magnifique spectacle Marionnettes et Musique….Places très limitées, en 1/2 pension ( 9h-19h tous les jours) ou en pension complète. .

Début : 2024-07-07

fin : 2024-07-21

Route de Roussigny Centre Musical de Roussigny

Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire

