atelier musical avec “Les Concerts de Poche” le samedi 7 mai Salle socio-culturelle, 7 mai 2022, Listrac-Médoc.

Avant la date du concert du “Quatuor Van Kuijk” du 18 mai et dans le cadre du festival de musique « Vibre ! », la Mairie de Listrac et l’équipe artistique du festival organise aussi, en collaboration avec l’association Les Concerts de Poche, des ateliers proposés aux habitants du territoire. Ils ont pour objectifs de montrer que la musique classique est belle et bien vivante et surtout accessible à tous. Nous invitons celles et ceux qui le souhaitent à participer à ces ateliers gratuits et ouverts à tous qui mettront le violon à l’honneur! Ils seront animés par la violoniste Karine WATELET, la comédienne Aïda SANCHEZ ainsi que Camille HOUDANT et Lilas PEREZ, médiatrices des Concerts de Poche. A cette occasion, les participants pourront entendre des extraits musicaux du concert interprétés par Karine WATELET, et inventer une histoire musicale à partir des sensations ou des images provoquées par la musique. Cette histoire sera mise en scène par la comédienne ; décors, personnages et péripéties prendront vie grâce à l’imagination de chacun ! Nous invitons les personnes intéressées à nous rejoindre à l’une des 3 dates suivantes : ● Mercredi 4 mai de 19h à 20h (Mairie de Listrac – Salle du conseil) ● Samedi 7 mai de 9h30 à 10h30 (Salle socioculturelle de Listrac) ● Samedi 7 mai de 11h à 12h (Salle socioculturelle de Listrac) Les participants aux ateliers bénéficieront d’un droit d’entrée au concert du “Quatuor Van Kuijk” au tarif spécial de 3€.

Salle socio-culturelle chemin du stade 33480 Listrac Médoc Listrac-Médoc Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:30:00 2022-05-07T10:30:00;2022-05-07T11:00:00 2022-05-07T12:00:00