Atelier musical Association Ladassol Châteaudun, mercredi 3 avril 2024.

Dans l’écrin exceptionnel du château de Châteaudun, l’association Ladassol (La Différence au Service de la Solitude) vous propose un atelier musical.

Atelier de chant avec un groupe de jeunes « différents » et de seniors animé par Anthony Courtois auteur compositeur interprète. Fort de ses années passées au Conservatoire d’Angoulême, il entreprend de nombreuses activités. Il a déjà sorti 6 albums et fait plus de 50 concerts. L’atelier est financé par Malakoff Humanis.

Ateliers prévus les mercredi 3 et 10 avril de 14h à 16h. EUR.

Début : 2024-04-03 14:00:00

fin : 2024-04-03 16:00:00

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire associationladassol@gmail.com

