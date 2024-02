Atelier musical Association Ladassol Châteaudun, mercredi 21 février 2024.

Dans l’écrin exceptionnel du château de Châteaudun, l’association Ladassol (La Différence au Service de la Solitude) vous propose un atelier artistique le 28 février 2024.

Retrouvez Anthony Courtois pour un atelier de chant avec un groupe de jeunes « différents » et de seniors.

Fort de son expérience au Conservatoire d’Angoulême, Anthony Courtois entreprend de nombreuses activités. Adolescent, il découvre la variété et devient un fan inconditionnel de Goldman. Il a actuellement 6 albums et plus de 50 concerts à son actif.

Atelier financé par Malakoff Humanis .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00

Château de Châteaudun

Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire associationladassol@gmail.com

