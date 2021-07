Atelier – Musées plein air Plomeur, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Plomeur.

Atelier – Musées plein air 2021-07-05 17:00:00 – 2021-07-05 18:15:00

Plomeur Finistère

Un atelier-promenade face à l’océan pour toute la famille. Le site connu pour son panorama vous fera traverser les âges grâce à de nombreuses pièces archéologiques et reconstitutions pour faire du feu, des outils en pierre, jusqu’au premières haches en bronze.

A workshop-walk facing the ocean for the whole family. The site known for its panorama will take you through the ages thanks to numerous archaeological pieces such as stone tools, bronze axes and reconstitutions to make fire.

RDV 15 minutes avant l’horaire de départ, au parking de la pointe de La Torche

Réservation obligatoire.

Un atelier-promenade face à l’océan pour toute la famille. Le site connu pour son panorama vous fera traverser les âges grâce à de nombreuses pièces archéologiques et reconstitutions pour faire du feu, des outils en pierre, jusqu’au premières haches en bronze.

A workshop-walk facing the ocean for the whole family. The site known for its panorama will take you through the ages thanks to numerous archaeological pieces such as stone tools, bronze axes and reconstitutions to make fire.

RDV 15 minutes avant l’horaire de départ, au parking de la pointe de La Torche

Réservation obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-05-26 par