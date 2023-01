Atelier « Musée en miniature » Rives-en-Seine, 17 février 2023, Rives-en-Seine .

Atelier « Musée en miniature »

Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime Quai Victor Hugo Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo

2023-02-17 14:30:00 – 2023-02-17 16:00:00

Quai Victor Hugo Maison Vacquerie, Musée Victor Hugo

Rives-en-Seine

Seine-Maritime

A la manière des maisons de poupée du XIXe siècle, viens recréer une pièce du musée avec ses meubles et son atmosphère à une plus petite échelle et emmène-le à la maison!

Atelier pour les enfants de 4 à 11 ans, encadré par un médiateur culturel du Département, sur réservation.

musees.departementaux@seinemaritime.fr +33 2 35 56 78 31 http://www.museevictorhugo.fr/

