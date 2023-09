Cet évènement est passé parcours patrimoine Atelier Musée du verre (Ecomusée de l’Avesnois) Trelon Catégories d’Évènement: Nord

Trélon parcours patrimoine Atelier Musée du verre (Ecomusée de l’Avesnois) Trelon, 16 septembre 2023, Trelon. parcours patrimoine 16 et 17 septembre Atelier Musée du verre (Ecomusée de l’Avesnois) Simultanément deux visites guidées sont proposées à 14h30 et 16 h : – L’AMV qui témoigne de 200 ans de production verrière. Les verriers y perpétuent la tradition par des démonstrations de soufflage de verre en continu, parfaite illustration d’un PATRIMOINE VIVANT ! – Un circuit PATRIMOINE aux abords du musée, à la découverte de l’histoire du site verrier : Bâtiments de production, ateliers, habitat ouvrier et patronal… Atelier Musée du verre (Ecomusée de l’Avesnois) 12 rue Clavon Collignon – 59132 Trélon Trelon 59132 Nord Hauts-de-France 03 27 59 71 02 Site exceptionnel situé dans l’ancienne verrerie Parant, l’atelier-musée du verre est resté dans l’état depuis sa fermeture en 1977. Sous une architecture typique du 19è Siècle, la halle a four de 1890 a conservé ses infrastructures techniques d’origine, dont fours à pots de 1894 et 1925 témoins rares de l’archéologie industrielles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 lucienicolas Détails Catégories d’Évènement: Nord, Trélon Autres Lieu Atelier Musée du verre (Ecomusée de l'Avesnois) Adresse 12 rue Clavon Collignon - 59132 Trélon Ville Trelon Departement Nord Lieu Ville Atelier Musée du verre (Ecomusée de l'Avesnois) Trelon latitude longitude 50.059748;4.104597

Atelier Musée du verre (Ecomusée de l'Avesnois) Trelon Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trelon/