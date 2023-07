Musée-atelier des Canuts-démonstration de tissage Atelier-musée des canuts de l’espace découverte du pays de L’Arbresle L’Arbresle Catégories d’Évènement: L'Arbresle

Musée-atelier des Canuts-démonstration de tissage Atelier-musée des canuts de l'espace découverte du pays de L'Arbresle L'Arbresle, 16 septembre 2023, L'Arbresle. Musée-atelier des Canuts-démonstration de tissage 16 et 17 septembre Atelier-musée des canuts de l'espace découverte du pays de L'Arbresle Gratuit Visite libre de 14h30 à 18h00.

Visites commentées à 15h00, 16h00 et 17h00, durée 30mn.

Entre les métiers de grandeur nature et miniatures, à bras ou mécanisés, laissez-vous conter l’industrie du tissage arbreslois du XIIIe au XXe siècle dans le Musée-Atelier des Canuts de l’Espace Découverte.

Entre les métiers de grandeur nature et miniatures, à bras ou mécanisés, laissez-vous conter l'industrie du tissage arbreslois du XIIIe au XXe siècle dans le Musée-Atelier des Canuts de l'Espace Découverte.

Visites libres ou commentées. Démonstration de tissage sur le métier Jacquard du XXe siècle. Atelier-musée des canuts de l'espace découverte du pays de L'Arbresle 18 place Sapéon, 69210 L'Arbresle, Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes 07 78 82 53 08 http://www.amis-arbresle.com L'Atelier contient la collection de métiers miniatures ou grandeur nature des Amis du Vieil Arbresle. Le musée est ouvert aux heures d'ouverture de l'Office du Tourisme. Des commentaires et explications sont donnés dans chaque salle par des vidéos pédagogiques en français avec sous titrage en anglais.

