Découvrez le savoir-faire de l’imprimerie d’antan Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00 Atelier-musée de l’imprimerie « Les Amis de Gutenberg » 5 € par personne (gratuit moins de 12 ans)

Découvrez la grande époque du plomb dans l’imprimerie, qui vous sera expliquée par d’anciens professionnels.

Depuis l’invention de Gutenberg, jusqu’en 1980, l’imprimerie au plomb n’a cessé d’évoluer.

Pendant plus de 540 ans, les typographes ont travaillé sur la base de l’invention de Gutenberg et les techniques ont évolué avec la mécanisation et l’arrivée de la linotype, la titreuse Ludlow. C’est cette évolution que nous vous proposons de venir découvrir jusqu’à l’arrivée de la photocomposition et ses balbutiements.

Atelier-musée de l’imprimerie « Les Amis de Gutenberg » 2 rue du Château, 10150 Charmont-sous-Barbuise Charmont-sous-Barbuise 10150 Aube Grand Est 07 72 40 99 67 Situé dans un ancien corps de ferme, l’atelier-musée de l’imprimerie fonctionne en synergie avec l’Ecomusée de la Barbuise qui met en valeur tous les anciens métiers de la ruralité. Facilement accessible en sortant de l’autoroute A26 à Charmont-sous-Barbuise, les locaux se trouvent à 3 km en plein coeur du village.

Les Amis de Gutenberg