Atelier | Ma carte de voeux en typographie Vendredi 29 décembre, 13h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Assemblez les caractères en plomb depuis la casse, créez vos mots, mettez les en forme et imprimez-les! Plongez dans l’univers de la typographie, art d’assembler les caractères, et découvrez ce métier des débuts de l’imprimerie!

Pour les fêtes, l’AMI propose une initiation aux gestes du typographe et aux techniques d’impression avec la réalisation d’un petit marque-page décoré. Une belle occasion de découvrir le vocabulaire de la typographie, les différentes polices d’écriture, les étapes de la composition et s’essayer à une impression personnalisée en quelques mots !

Les enfants pourront ensuite orner leur composition de divers motifs grâce à des tampons de Noël et d’Hiver, en jouant avec la mise en page !

Vous repartirez avec toutes vos impressions. A partir de 8 ans, durée 2h.

Tarif classique à l’atelier-musée de l’imprimerie :

10€ adulte

5€ enfant de 6 à 18 ans

Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans

8€ à partir de 65 ans

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T13:00:00+01:00 – 2023-12-29T15:00:00+01:00

