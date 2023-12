Atelier de Pratique Artistique Linogravure à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 27 décembre 2023 12:00, Le malesherbois.

Atelier de Pratique Artistique Linogravure à l’AMI Mercredi 27 décembre, 13h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Dans cet atelier, nous vous proposons de réaliser votre linogravure depuis le dessin préparatoire jusqu’à l’impression : préparer le motif, graver, encrer…imprimer! Vous pourrez vous inspirer d’un modèle simple, ou créer selon votre imagination.

Matériel fourni, chacun repart avec ses créations.

Ateliers proposés aussi bien pour des adultes que pour les familles : il est autant possible de découvrir les bases ou d’aller très loin dans la création !

À partir de 8 ans – niveau adapté selon les participants

Tarif classique de l’atelier-musée de l’imprimerie :

Adulte 10€, Enfant 5€, Gratuit – 6 ans, Forfait famille 25€

Tarif groupe :

Entrée + visite guidée à partir de 12€ (selon nombre de participants)

Entrée + visite guidée + atelier à partir de 17€ (selon nombre de participants)

Nombre de places limitées, il est recommandé de réserver via la billetterie en ligne.

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T13:00:00+01:00 – 2023-12-27T15:30:00+01:00

