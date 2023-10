Visite guidée de l’exposition « Marcel JACNO, typo-graphiste » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 27 octobre 2023, Le malesherbois.

Visite guidée de l’exposition « Marcel JACNO, typo-graphiste » Vendredi 27 octobre, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/exposition-le-temps-des-vinyles/

Si c’est au pied de la lettre qu’on juge le graphiste, Marcel Jacno mérite une attention toute particulière. Lui qui inventa une vingtaine de polices de caractères et qui mit la recherche typographique au cœur de son travail. L’homme est attachant : élève médiocre, mauvais soldat, pianiste et danseur émérite, prisonnier, évadé, résistant et déporté résilient, dessinateur tout terrain, autodidacte savant, ami admirable et admiratif, optimiste obstiné, ne serait-ce que pour « surmonter la fatigue de vivre et n’en jamais perdre le plaisir ».

Une visite guidée pour découvrir l’oeuvre de Marcel JACNO, graphiste, typographe, affichiste, caricaturiste, scénographe…

Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h30, le samedi de 14h à 17h30 et le dimanche de 10h à 17h30. Nombre de places limitées, il est recommandé de s’inscrire via la billetterie en ligne.

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/exposition-le-temps-des-vinyles/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:00:00+02:00

2023-10-27T14:00:00+02:00 – 2023-10-27T15:00:00+02:00

FMACEN045V504XVJ

AMI