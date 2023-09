« Livres ! », une visite guidée ludique et participative Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le malesherbois « Livres ! », une visite guidée ludique et participative Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 26 octobre 2023, Le malesherbois. « Livres ! », une visite guidée ludique et participative 26 octobre et 2 novembre Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/ Pourquoi a-t-on inventé l’écriture ? Comment est-on passé du papyrus au papier ? Quelle est la première forme du livre ? De quoi a-t-on besoin pour imprimer ? Qui était le premier éditeur, et pourquoi certains se sont spécialisés dans la littérature jeunesse ? Comment sommes-nous finalement parvenus à l’objet-livre tel qu’on le connaît aujourd’hui ? Venez donc répondre à toutes ces questions au moyen d’une visite ludique sur l’histoire du livre ! En s’appuyant sur l’album « Livres! », Adrien Saldana, chargé de médiation culturelle, offre aux visiteurs, dès 6 ans, des visites ludiques qui révèleront l’origine et les évolutions du livre… Une visite parfaitement adaptée aux familles… Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T15:00:00+02:00 – 2023-10-26T16:00:00+02:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T15:00:00+01:00

