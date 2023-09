Atelier de pratique artistique | Marbrage ebru Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 25 octobre 2023, Le malesherbois.

Atelier de pratique artistique | Marbrage ebru 25 octobre et 11 novembre Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Le marbrage est une technique de coloration de papier ayant servi à décorer les pages de garde des livres. Originaire d’Asie, cet art s’est répandu en Europe et particulièrement en Turquie, où il est communément appelé « ebru », ce qui signifie « nuage ». Aujourd’hui, l’art ebru est un savoir-faire traditionnel classé comme patrimoine immatériel à l’UNESCO.

L’AMI vous propose alors d’en apprendre plus sur les étapes de préparation d’une impression marbrée, et de reproduire les motifs traditionnels présents dans les livres européens et orientaux : cailloutés, peignés, voilés, motifs hatip figuratifs…

Ce sera l’occasion de comprendre la spécificité des techniques de décoration de papier en Europe, en Turquie et au Japon, et de présenter l’actualité d’un métier d’art !

Tarif classique à l’atelier-musée de l’imprimerie :

Adulte 10€

Jeune 5-18 ans, étudiants 5€

Sénior + 65 ans 8€

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) : 25€

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

2023-11-11T13:00:00+01:00 – 2023-11-11T15:00:00+01:00

