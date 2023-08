#JEP | Remise du prix « Malesherbes, Libraire du Roi » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 17 septembre 2023, Le malesherbois.

#JEP | Remise du prix « Malesherbes, Libraire du Roi » Dimanche 17 septembre, 15h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr

Dimanche 17 septembre à 15h, l’atelier-musée de l’imprimerie est heureux de remettre le Prix Malesherbes, le Libraire du roi, pour la troisième année consécutive…

Initié par l’atelier-musée de l’imprimerie en 2021, ce prix couronne désormais chaque année, lors des journées européennes du patrimoine, un « livre qui parle des livres ». Qui succèdera à René Frégni, lauréat 2023 du Prix Malesherbes, le Libraire du roi, pour son roman Minuit dans la ville des songes (Gallimard, 2022) ?

La remise du prix sera précédée d’un débat sur le métier d’éditeur – « l’éditeur, l’éditrice, des lettres et/ou des chiffres ? » – et sera suivie par une séance de signature et d’une rencontre entre le lauréat 2023 et le public.

Le musée sera ouvert à ses horaires habituels, de 10h à 17h30. Toutes les expositions La grande aventure de l’imprimerie, Le chemin vers soi, Jean Anguera et Patrick de Carolis ainsi que Marcel Jacno, typo-graphiste sont accessibles librement (et gratuitement)

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

FMACEN045V507HWL

AMI