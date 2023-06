Atelier de Pratique Artistique | Fibres et plantes papetières Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 18 août 2023, Le malesherbois.

Quels sont les matériaux qui entrent dans la fabrication du papier ?

Qu’est ce que la fibre végétale et comment permet-elle la création de ce support ? Quelles sont les différentes fibres cultivées et utilisées dans le monde pour fabriquer le papier ?

Cet atelier, conçu comme un voyage au travers des techniques, permet d’explorer plus en détails les différentes plantes papetières, des fibres textiles traditionnelles aux plantes plus exotiques ! Ce sera l’occasion de présenter deux savoir-faire anciens, en Occident et en Asie ; et présenter l’actualité d’un métier d’art qui ne cesse de se réinventer quant aux matériaux utilisés…

Cette expérience sensorielle invite à jouer avec les textures des fibres et des pâtes obtenues, les combiner et créer avec ce matériau fabuleux!

Le musée est ouvert tous les jours de 9h à 17h30 sauf le lundi, et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne.

Tarif classique de l’atelier-musée de l’imprimerie :

Adulte 10€, Enfant 5€, Gratuit – 6 ans, Forfait famille 25€

Tarif groupe :

Entrée + visite guidée à partir de 10€ (selon nombre de participants)

Entrée + visite guidée + atelier à partir de 15€ (selon nombre de participants)

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T14:00:00+02:00 – 2023-08-18T16:30:00+02:00

