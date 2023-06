CMJN, atelier d’écriture poétique Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 17 août 2023, Le malesherbois.

CMJN, atelier d’écriture poétique 17 et 30 août Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Prenez vos plumes, et laisser vous immerger dans cette vaste thématique, si présente à l’AMI ! Tamara Lise vous invite à découvrir la poésie par l’écoute, l’écriture et à travers des textes et des jeux littéraires. Une approche douce, ludique, facile. Un voyage coloré poétique, truffé de lectures et d’écritures dans un environnement tout à fait propice au goût des mots…

Binôme parent/enfant. À partir de 7 ans.

Binôme parent-enfant bienvenu, pour favoriser le partage et l’expression commune.

Atelier « Tête à textes » animé par Tamara Lise, artiste et plasticienne (Larchant). Nombre de places limitées, merci de réserver sur la billetterie en ligne.

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-17T14:00:00+02:00 – 2023-08-17T15:30:00+02:00

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T15:30:00+02:00

FMACEN045V506UW5

Pixabay