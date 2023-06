Atelier de Pratique Artistique Livre Hérisson Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 16 août 2023, Le malesherbois.

Le livre, un matériau de création… Apprenez à plier des livres pour fabriquer d’adorables petits objets décoratifs : hérisson, sapins de Noël, cœurs, chats etc … Cet atelier vous invite à modeler et transformer l’objet-livre…

Matériel fourni, chacun repart avec ses créations.

A partir de 8 ans – niveau adapté selon les participants

Le prix de l’atelier comprend l’accès aux expositions. Nombre de places limitées, il est conseillé de réserver via la billetterie en ligne.

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

2023-08-16T14:00:00+02:00 – 2023-08-16T15:30:00+02:00

