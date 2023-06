Visite guidée « Histoire du livre et de l’édition » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le malesherbois Visite guidée « Histoire du livre et de l’édition » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 23 juillet 2023, Le malesherbois. Visite guidée « Histoire du livre et de l’édition » 23 juillet et 27 août Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/ Pourquoi a-t-on inventé l’écriture ? Qui a eu, en premier, l’idée d’utiliser du parchemin ? Qui est le premier éditeur ? Quel est le livre préféré des Français ? Comment imprime-t-on des livres en centaines de milliers d’exemplaires ? Le livre papier est-il en train de disparaître face à la suprématie des liseuses électroniques ? De l’invention de l’écriture chez les Sumériens il y a cinq mille ans aux best-sellers contemporains, découvrez les grandes histoires du Livre et de l’édition dans une visite mêlant concepts scientifiques, historiques et anecdotes humoristiques. A partager en famille ! Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

