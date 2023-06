Calligraphie latine à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 21 juillet 2023, Le malesherbois.

De l’antique Onciale à la Foundational conçue pour les débutants, en passant par la très papale Chancelière ou la Textura gothique des moines médiévaux, découvrez l’histoire et la pratique des écritures latines manuscrites.

Après une présentation des outils du calligraphe, ce sera à vous de tracer chacune des lettres, en suivant le modèle. Ensuite, une fois que vous vous sentirez plus à l’aise, libre cours à votre créativité ! Jolie carte, poèmes, contes, textes de loi tout est possible :)

Une activité à partager en famille ou entre amis, quel que soit votre niveau !

Matériel compris, vous repartez avec les plumes à la fin de la séance. A partir de 9 ans

Le prix du billet comprend le matériel… et vous pourrez repartir avec la plume !

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-21T14:00:00+02:00 – 2023-07-21T16:00:00+02:00

2023-08-22T14:00:00+02:00 – 2023-08-22T16:00:00+02:00

