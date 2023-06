« Sur les traces de Gutenberg » (à partir de 5 ans) Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 14 juillet 2023, Le malesherbois.

« Sur les traces de Gutenberg » (à partir de 5 ans) 14 juillet – 29 août Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Malheur ! Des caractères mobiles ont été dissimulés partout dans le musée… A vous de les retrouver au moyen d’indices, de savantes recherches et explications ! En parcourant les espaces de l’exposition permanente, en observant les machines, les livres imprimés, les affiches, vous découvrirez l’histoire de l’imprimerie et notamment le nom de son inventeur…

Une découverte du musée présentée sous la forme d’un jeu de piste, un éveil très ludique à l’histoire et aux techniques de l’imprimerie… A hauteur d’enfant !

Une activité conçue et proposée aux petits pour un éveil artistique et culturel, et animée par les médiateurs de l’AMI

Le jeu de piste est une activité comprise dans le billet d’entrée (cf tarifs classiques), accès aux expositions inclus.

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T11:00:00+02:00 – 2023-07-14T12:00:00+02:00

2023-08-29T14:00:00+02:00 – 2023-08-29T15:00:00+02:00

FMACEN045V505AJF

AMI