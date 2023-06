Atelier-Ecole | Collage artistique Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 12 juillet 2023, Le malesherbois.

Atelier-Ecole | Collage artistique Mercredi 12 juillet, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

En l’honneur du festival d’Avignon, Carole Melmoux, artiste plasticienne, vous propose une immersion dans l’univers graphique de Marcel JACNO, affichiste pour le TNP et le festival [initié par Jean Vilar] aux trois clés iconiques…

Avec des ciseaux, des papiers colorés, de l’encre, des lettres dessinées par Jacno, venez personnaliser votre affiche ! Une ouverture vers le monde du théâtre, et du graphisme…

Durée 2h30, à partir de 8 ans. Binôme (grand)-parent/enfant bienvenu.

Pour les jeunes de 15 à 18 ans, cette offre est également réservable via le Pass Culture.

Le tarif comprend l’entrée du musée et l’accès aux expositions, en particulier l’exposition temporaire « Marcel Jacno, typo-graphiste »

Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

2023-07-12T14:00:00+02:00 – 2023-07-12T16:30:00+02:00

FMACEN045V507XLF

AMI