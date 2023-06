Mon petit herbier imprimé – AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois, 11 juillet 2023, Le malesherbois.

Un atelier permettant la découverte du monde du papier et de l’impression par la réalisation d’un petit herbier… Avec des papiers très différents, tant par la texture, la couleur que les fibres utilisées… !

Venez découvrir l’incroyable diversité des plantes et fibres utilisées dans les techniques de fabrication de papier artisanal! Puis ce sera à vous d’imprimer sur chacun de ces supports l’image de la plante correspondante : des délicates fleurs de coton sur un papier très absorbant à l’apparence textile, une jolie fleur bleue de lin sur un papier plus « claquant »…

Vous aurez ainsi un aperçu de différentes techniques d’impression : la typographie et surtout la linogravure, très utilisée dans le monde de l’illustration.

À partir de 8 ans. Durée 1h30. 8 participants maximum

Nombre de places limitées, il est recommandé de s’inscrire sur la billetterie en ligne.

2023-07-11T14:00:00+02:00 – 2023-07-11T15:30:00+02:00

2023-08-10T14:00:00+02:00 – 2023-08-10T15:30:00+02:00

