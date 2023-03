Atelier de Pratique Artistique | Paperolles Florales Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le Malesherbois

Atelier de Pratique Artistique | Paperolles Florales Atelier-Musée de l’Imprimerie, 28 avril 2023, Le malesherbois. Atelier de Pratique Artistique | Paperolles Florales Vendredi 28 avril, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/ En enroulant des bandelettes de papier coloré, vous pourrez réaliser des petits décoratifs et objets décoratifs ! Inventé à la fin du Moyen-Age par des moniales pour décorer les reliques des saints, cette technique est devenue un loisir créatif essentiellement pratiqué au Québec sous le nom de « quilling ». Les motifs proposés changent au gré des saisons : compositions florales au printemps, oiseaux qui chantent, citrouille et fantômes à Halloween… Avec le printemps qui pointe le bout de son nez, il est temps de décorer nos intérieurs avec des motifs floraux ! Matériel fourni, chacun repart avec ses créations. Une activité à partager en famille ou entre amis.

A partir de 8 ans, 8 places disponibles Tarif classique de l’atelier-musée de l’imprimerie :

Adulte 10€, Enfant 5€, Gratuit – 6 ans, Forfait famille 25€ Tarif groupe :

Entrée + visite guidée à partir de 10€ (selon nombre de participants)

Entrée + visite guidée + atelier à partir de 15€ (selon nombre de participants) Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

