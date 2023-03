Atelier de pratique artistique Papiers et végétal Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le Malesherbois

Atelier de pratique artistique Papiers et végétal Atelier-Musée de l’Imprimerie, 19 avril 2023, Le malesherbois. Atelier de pratique artistique Papiers et végétal Mercredi 19 avril, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/ Cet atelier met en lien le savoir-faire relatif à la fabrication de papier artisanal et le monde végétal. Deux (ou trois) mises en application très simples pour fabriquer des papiers fleuris… et découvrir les possibilités artistiques de ce matériau ! Après une recontextualisation historique, une présentation des gestes et du vocabulaire spécifique au métier d’artisan papetier (puisage, couchage, vergeures, filigranes…), la médiatrice s’intéresse aux plantes papetières, donne à voir la diversité des fibres utilisées et des papiers obtenus. Des expérimentations sont ensuite proposées pour explorer les connexions entre papier et végétal : papier à planter, compositions végétales, inclusions… Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T16:00:00+02:00

