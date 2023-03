Création d’un personnage à partir de caractères typographiques Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le Malesherbois

Création d’un personnage à partir de caractères typographiques Atelier-Musée de l’Imprimerie, 18 avril 2023, Le malesherbois. Création d’un personnage à partir de caractères typographiques Mardi 18 avril, 14h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/ Aux côtés de l’artiste François Feydy, graveur et illustrateur, stimulez votre imaginaire en créant votre personnage grâce à des caractères mobiles en bois et de l’encre… A partir de jeux stimulant l’imaginaire, commencez par créer un personnage haut en couleur, au caractère bien trempé : Est-ce un homme ? Un animal ? Une chimère ? Un nuage ? Et que fait-il dans la vie ? Chasseurs de soleils ? Voyageur aquatique ? Cuistot pour langoustes ? Ou simple gardien de phare ? Ensuite, apprenez à utiliser les caractères typographiques comme tampons et imprimez une composition typographique. Enfin, détournez, ajoutez, personnifiez celle-ci pour en

faire l’illustration de votre personnage ! Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la Billetterie en ligne. Tarif classique de l’atelier-musée de l’imprimerie :

Adulte 10€, Enfant 5€, Gratuit – 6 ans, Forfait famille 25€ Tarif groupe :

Entrée + visite guidée à partir de 12€ (selon nombre de participants)

Entrée + visite guidée + atelier à partir de 17€ (selon nombre de participants) Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 33 22 67 »}, {« type »: « link », « value »: « http://a-mi.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « reservations@a-mi.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T15:30:00+02:00

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T15:30:00+02:00 FMACEN045V508M32 AMI

Détails Catégorie d’Évènement: Le Malesherbois Autres Lieu Atelier-Musée de l'Imprimerie Adresse 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Ville Le malesherbois Lieu Ville Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois

Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le malesherbois/

Création d’un personnage à partir de caractères typographiques Atelier-Musée de l’Imprimerie 2023-04-18 was last modified: by Création d’un personnage à partir de caractères typographiques Atelier-Musée de l’Imprimerie Atelier-Musée de l'Imprimerie 18 avril 2023 Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois Le Malesherbois

Le malesherbois