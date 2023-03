Lithographie(s) atelier-musée de l’imprimerie, 28 mars 2023, Le Malesherbois.

L’Atelier-musée de l’imprimerie (AMI) est un lieu de transmission des savoir et des savoir-faire, un lieu de sauvegarde et de conservation du patrimoine, un lieu d’échanges et de partage, de création et de recherches, un lieu apte à favoriser des envies, à susciter des rencontres, à accompagner des projets. Un lieu vivant, actif, réactif et interactif… Le plaisir de la découverte et de l’apprentissage a partie liée avec l’histoire, les histoires, celles de l’imprimerie, du livre, de la presse, de l’écriture, du papier, des arts plastiques et graphiques.

La lithographie, technique d’impression souvent méconnue sera à l’honneur lors de cette nouvelle participation de l’AMI aux Journées Européennes des Métiers d’Art.

Autour de Gaby Bazin, Jacques Rouget et Cora Texier, l’AMI propose un programme diversifié pour faire connaître la lithographie et ses dérivés :

Voir pour comprendre avec Gaby Bazin, autrice et illustratrice de La lithographe (éditions Memo, 2021).

Une lecture animée de cet album pour en apprendre plus sur le métier de lithographe, ses gestes, ses outils… et le métier d’illustratrice. Présentation des tirages originaux, animation pochoirs…

Dates : Mardi 28 mars pour les publics scolaires (CE2-CM2).

Mercredi 29 mars pour les centres de loisirs et les publics famille (à partir de 4 ans). Durée 1h15 à 1h30.

Tarifs :

* centre de loisirs 100€ jusqu’à 15 enfants, 180€ de 15 à 25 enfants

* tarif famille inclus dans le billet d’entrée.

Faire et savoir-faire avec Jacques Rouget, artisan imprimeur spécialiste de la reproduction d’art et peintre animalier.

Un atelier de pratique artistique pour dessiner collectivement sur pierre… et s’exercer à l’impression en lithographie sur presse à bras !

Dates : Mardi 28, Jeudi 30 et Vendredi 31 mars pour les publics scolaires, durée 1h30. Ateliers adaptés selon le niveau : petite presse à poings pour l’école élémentaire et presse de transport pour le collège.

Tarifs : 180€ par demi-classe, 300€ par classe.

Démonstration de lithographie sur pierre pour les publics individuels et familiaux.

Samedi 1er avril en continu de 14h30 à 17h, inclus dans le billet d’entrée du musée.

Exposition des oeuvres de Jacques Rouget dans la librairie-boutique du musée du mardi 28 mars au dimanche 2 avril.

De la création à l’impression… avec Cora Texier, artiste lithographe qui évolue dans le monde de l’estampe et de la création contemporaine, accompagnée de Michel Grandidier

Une initiation pour découvrir l’alugraphie (lithographie sur aluminium) en créant une affiche sur le thème de la nouvelle exposition de l’AMI, Marcel Jacno, typo-graphiste. Les différentes étapes de création de la plaque aluminium seront abordées puis des tirages sur une presse mécanique seront réalisés. Chaque groupe repart avec ses impressions.

Dates : Vendredi 31 mars pour les publics scolaires (lycéens et étudiants en arts graphiques). Durée : 1h30 par groupe (10-14 personnes)

Tarifs : 250€ par groupe, 400€ les deux groupes.

Relire pour relier avec l’équipe de médiation de l’AMI.

Une visite guidée pour replacer la lithographie dans son contexte historique et découvrir ses spécificités par rapport à d’autres techniques d’impression telle que l’offset, la taille douce, la sérigraphie…

Dimanche 2 avril à 15h. Durée 1h15. Publics individuels et familiaux.

Inclus dans le billet d’entrée du musée.

