Ciné-concert « En sortant de l’école » Atelier-Musée de l’Imprimerie, 15 mars 2023, Le malesherbois.

Ciné-concert « En sortant de l’école » 15 et 16 mars Atelier-Musée de l’Imprimerie Voir http://a-mi.fr/

Un spectacle complet associant cinéma d’animation, musique et poésie, dans des tonalités et couleurs très contrastées… Une proposition de l’AMI en prévision du Printemps des poètes, pour les publics familiaux et les écoles.

Hommage à la poésie de Prévert, Desnos et Apollinaire, ce ciné-concert réunit 16 films-poèmes d’animation de la collection « En sortant de l’Ecole », une production par Tant Mieux Prod et France Télévision (diffusion depuis 2014 sur France TV). Les musiques et les textes sont interprétés ou chantés en direct par les musiciens-récitants.

Un voyage dans la poésie populaire de Prévert, le surréalisme plein d’humour de Desnos ou encore, les souvenirs de guerre d’Apollinaire… Un univers graphique et littéraire pour découvrir la poésie – à hauteur d’enfant !

Atelier-Musée de l'Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T13:00:00+01:00 – 2023-03-15T14:00:00+01:00

2023-03-16T13:00:00+01:00 – 2023-03-16T14:00:00+01:00

Tant mieux prod