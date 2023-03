Printemps des poètes 2023 à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’Évènement: Le Malesherbois

Printemps des poètes 2023 à l'AMI
Samedi 11 mars, 14h00
Atelier-Musée de l'Imprimerie

Pour le Printemps des Poètes 2023, l'AMI propose un spectacle poétique sur le thème des frontières…

Vadim Sher (piano) et Dimitri Artemenko (violon), musiciens russes, sont nés et ont grandi en Estonie à l'heure de l'Union Soviétique. Passeport Nansen, leur premier album, est une sorte de photographie sonore du chemin parcouru côte à côte par ces deux musiciens, de l'Estonie à la France… « Les paysages que nous avons vus ou rêvés, les personnages qui nous ont émus, les scénarios qui se sont animés dans notre imaginaire musical sont gravés sur les quatorze pages du Passeport que nous vous présentons. Des partitions originales composent les pages de ce Passeport Nansen contemporain aux multiples empreintes musicales, témoignages ou rêves de frontières traversées d'Est en Ouest… »

