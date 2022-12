Nuit de la lecture | « L’île aux trente cercueils » Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Nuit de la lecture | « L’île aux trente cercueils » Atelier-Musée de l’Imprimerie, 21 janvier 2023, Le malesherbois. Nuit de la lecture | « L’île aux trente cercueils » Samedi 21 janvier 2023, 19h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie

Voir http://a-mi.fr/

Un roman pour partager le frisson de la lecture… Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois Une nuit de la lecture sur le thème de la peur… Le samedi 21 janvier, la compagnie Rosa M propose la lecture savoureuse de L’île aux trente cercueils de Maurice Leblanc, roman policier et fantastique publié en feuilleton dans le Journal entre juin et août 1919. Le mystère et la peur règnent sur l’ile de Sarek. Les comédiens-lecteurs – Tobiac Gaubiac, Cécile Leterme – et l’accordéoniste Rodrigue Fernandes en proposent une interprétation qui n’a rien à envier aux séries les plus effrayantes du moment. Une lecture animée, subtilement interprétée, qui ne manquera pas de vous faire frissonner… ! Début de la lecture à 20h (durée 1h30), ouverture du musée pour la soirée à partir de 19h30 .

Récit adapté à partir de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T19:00:00+01:00

2023-01-21T21:00:00+01:00 Julie Reggiani

Détails Catégorie d’évènement: Le Malesherbois Autres Lieu Atelier-Musée de l'Imprimerie Adresse 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Ville Le malesherbois lieuville Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois

Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-malesherbois/

Nuit de la lecture | « L’île aux trente cercueils » Atelier-Musée de l’Imprimerie 2023-01-21 was last modified: by Nuit de la lecture | « L’île aux trente cercueils » Atelier-Musée de l’Imprimerie Atelier-Musée de l'Imprimerie 21 janvier 2023 Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois Le Malesherbois

Le malesherbois