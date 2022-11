Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Le malesherbois Catégorie d’évènement: Le Malesherbois

Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie, 20 décembre 2022, Le malesherbois. Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Mardi 20 décembre, 13h00 Atelier-Musée de l’Imprimerie

Voir http://a-mi.fr/

Créez votre petit carnet fantaisie! Atelier-Musée de l’Imprimerie 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Le malesherbois Cet atelier propose une première approche du façonnage par la création d’adorables petits carnets : reliés avec un cordon, en accordéon, décorés avec des matériaux divers (journaux, cartons, paillettes, confettis…) Plusieurs techniques d’ornements sont alors à votre disposition : au pochoir, pailleté ou au tampon, marbrure ou gaufrage de la couverture. Chaque participant repart avec ses créations. Une activité à partager en famille ou entre amis.

A partir de 6 ans. Durée 1h30. Inscription recommandée – nombre de places limité, matériel fourni Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi et le samedi matin. Nombre de places limité, inscription recommandée sur la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-20T13:00:00+01:00

2022-12-20T14:30:00+01:00 Atelier-Musée de l’Imprimerie

Détails Catégorie d’évènement: Le Malesherbois Autres Lieu Atelier-Musée de l'Imprimerie Adresse 70 Avenue du Général Patton (Malesherbes), Le malesherbois Ville Le malesherbois lieuville Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois

Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-malesherbois/

Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie 2022-12-20 was last modified: by Atelier de Pratique Artistique Carnet fantaisie à l’AMI Atelier-Musée de l’Imprimerie Atelier-Musée de l'Imprimerie 20 décembre 2022 Atelier-Musée de l'Imprimerie Le malesherbois Le Malesherbois

Le malesherbois