Saint-Hilaire-les-Places Visite guidée et démonstration de fabrication des anciennes tuileries de Puycheny Atelier-Musée de la terre Saint-Hilaire-les-Places, 16 septembre 2023, Saint-Hilaire-les-Places. Visite guidée et démonstration de fabrication des anciennes tuileries de Puycheny 16 et 17 septembre Atelier-Musée de la terre Gratuit. Entrée libre. Découvrez le site de Puycheny, ancien haut-lieu de l’artisanat tuilier : explorez une ancienne tuilerie du XXe siècle, comprenez les différentes étapes de la fabrication de la tuile et assistez à une démonstration de tuile faite à la main. Atelier-Musée de la terre Puycheny – Espace Mazérolas, 87800 Saint-Hilaire-les-Places Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 58 35 19 https://www.ateliermuseedelaterre.com/ La visite de l’ancienne tuilerie présente le village des tuiliers de Puycheny ainsi que le savoir-faire de ses tuiliers, tel qu’il était pratiqué au début du XXe siècle : malaxage de la terre par un cheval, moulage à la main, séchage au sol, cuisson au bois… L’Atelier-Musée de la Terre permet de découvrir les arts du feu (visite et démonstrations, ateliers d’argile, sorties nature classes découvertes…). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

