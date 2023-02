Atelier porte ouverte Atelier Musée d’Art Graphique d’Arcueil, 1 avril 2023 12:00, Arcueil.

Atelier porte ouverte 1 et 2 avril Atelier Musée d’Art Graphique d’Arcueil

Afin de promouvoir les arts graphiques notre atelier réfléchit sans limitation aux diverses recettes et formules satisfaisant notre objectif de rendre l’art accessible au plus grand nombre.

Cette recherche permanente nous permets d’innover de manière créative et de renouveler nos actions en fonction des publics rencontrés venant d’horizons très divers.

La force de notre structure résulte d’une division en trois espaces d’un lieu qui sont : un atelier de gravure, une galerie et un musée. Chacun dans son rôle particulier contribue à ce que les activités de l’association fassent un tout homogène et dynamique. La disponibilité de ce laboratoire dédié à la gravure contemporaine nous permet de mettre en œuvre des idées originales.

L’esprit du travail que vous allez voir reflète notre démarche associative qui permet à la gravure contemporaine de s’exprimer de manière vivante dans notre atelier que ce soit avec les techniques de la pointe sèche, de l’aquatinte, du burin, de l’eau-forte, ou de la linogravure.

Nous vous proposerons des demonstrations de gravures et d »impression taille douce, ainsi que des échanges autour des techniques utilisées à l’atelier avec les artistes membres de l’association ETR Balistic Graphique.

Atelier Musée d’Art Graphique d’Arcueil 5 avenue de la Convention, 94110 ARCUEIL Arcueil 94110 Val-de-Marne

2023-04-01T12:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00