Journée portes ouvertes Atelier Murfy Saint-Priest

Saint-Priest Journée portes ouvertes Atelier Murfy Saint-Priest, 21 octobre 2023, Saint-Priest. Journée portes ouvertes Samedi 21 octobre, 08h30 Atelier Murfy Murfy, spécialiste de la réparation de l’électroménager vous invite lors d’une journée portes ouvertes à découvrir ses ateliers de reconditionnement. Lors de cette journée, vous aurez la possibilité de découvrir toutes les étapes du reconditionnement des appareils. Tout le processus vous sera expliqué afin de comprendre les avantages à choisir le reconditionnés; indice ? Il n’y a pas que le prix ;) Mais surtout vous aurez l’opportunité de discuter avec nos techniciens qui se feront un plaisir de répondre à vos questions ! Atelier Murfy 9 rue du Dauphiné 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Revaison Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T08:30:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00

2023-10-21T08:30:00+02:00 – 2023-10-21T13:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Saint-Priest Autres Lieu Atelier Murfy Adresse 9 rue du Dauphiné 69800 Saint-Priest Ville Saint-Priest Departement Métropole de Lyon Lieu Ville Atelier Murfy Saint-Priest latitude longitude 45.707857;4.929427

