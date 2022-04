Atelier MUPOP : Au son de l’eau et de la nature

Atelier MUPOP : Au son de l’eau et de la nature, 20 avril 2022, . Atelier MUPOP : Au son de l’eau et de la nature

2022-04-20 10:30:00 – 2022-04-20 11:30:00 EUR 5 5 Au printemps, le MuPop fête la nature et décline le thème “Flower power” sous toutes ses formes au travers de nombreux ateliers créatifs et musicaux. dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville