Atelier multimédia Bibliothèque Municipale Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Atelier multimédia Bibliothèque Municipale, 3 février 2022, Bègles. Atelier multimédia

Bibliothèque Municipale, le jeudi 3 février à 18:00 Sur inscription

Les bases pour trier, stocker et retoucher les photos sur son ordi Bibliothèque Municipale 58 avenue du marechal de lattre de tassigny 33130 Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T18:00:00 2022-02-03T19:00:00

