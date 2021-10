Soustons Soustons Landes, Soustons Atelier Multimédia (Adultes) – ”Vous avez un problème, nous vous aidons à trouver une solution” Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Atelier Multimédia (Adultes) – ”Vous avez un problème, nous vous aidons à trouver une solution” Soustons, 19 octobre 2021, Soustons. Atelier Multimédia (Adultes) – ”Vous avez un problème, nous vous aidons à trouver une solution” 2021-10-19 15:30:00 – 2021-10-19 Place des Arènes La Médiathèque

Soustons Landes Soustons Comment créer ma boîte mail ?

Comment choisir et télécharger des applications sur ma tablette ?

Comment fonctionnent les réseaux sociaux ?

Si vous vous êtes déjà posé ce genre de question, les ateliers multimédia sont faits pour vous.

L’ inscription est obligatoire, nombre limité. Comment créer ma boîte mail ?

Comment choisir et télécharger des applications sur ma tablette ?

Comment fonctionnent les réseaux sociaux ?

Si vous vous êtes déjà posé ce genre de question, les ateliers multimédia sont faits pour vous.

L’ inscription est obligatoire, nombre limité. +33 5 58 41 53 67 Comment créer ma boîte mail ?

Comment choisir et télécharger des applications sur ma tablette ?

Comment fonctionnent les réseaux sociaux ?

Si vous vous êtes déjà posé ce genre de question, les ateliers multimédia sont faits pour vous.

L’ inscription est obligatoire, nombre limité. La Médiathèque dernière mise à jour : 2021-10-15 par OTI LAS

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Place des Arènes La Médiathèque Ville Soustons lieuville 43.75163#-1.32622