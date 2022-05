Atelier multimédia (Adultes) Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Soustons

Atelier multimédia (Adultes) Soustons, 7 juin 2022, Soustons. Atelier multimédia (Adultes) Place des Arènes La Médiathèque Soustons

2022-06-07 15:00:00 – 2022-06-07 17:00:00 Place des Arènes La Médiathèque

Soustons Landes EUR Ce trimestre, découvrez les réseaux sociaux pour les débutants. Spécial “Twitter” Ce trimestre, découvrez les réseaux sociaux pour les débutants. Spécial “Twitter” Ce trimestre, découvrez les réseaux sociaux pour les débutants. Spécial “Twitter” Pixabay

Place des Arènes La Médiathèque Soustons

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Soustons Autres Lieu Soustons Adresse Place des Arènes La Médiathèque Ville Soustons lieuville Place des Arènes La Médiathèque Soustons Departement Landes

Soustons Soustons Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soustons/

Atelier multimédia (Adultes) Soustons 2022-06-07 was last modified: by Atelier multimédia (Adultes) Soustons Soustons 7 juin 2022 Landes Soustons

Soustons Landes