Atelier multi sensoriel avec la découverte du snoezelen;

Avec Estelle Guinard, psychomotricienne

Dans une ambiance spécialement pensée et basée sur l’approche Snoezelen, vivez un temps unique avec votre enfant qui apportera découvertes sensorielles, explorations motrices et détente. Atelier multi sensoriel

avec la découverte du snoezelen

