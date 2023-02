Atelier Multi Fresques – Climat, Numérique, Biodiv, 2 Tonnes, 28 février 2023, .

2023-02-28

Ateliers ludiques et participatifs à découvrir absolument pour comprendre les impacts environnementaux. La Fresque du Climat est un atelier pour comprendre les causes et conséquences du changement climatique. Pour en savoir plus : fresqueduclimat.org La Fresque du Numérique est un atelier pour sensibiliser et former les participantes et participants aux enjeux environnementaux du numérique. L’atelier vise aussi à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour évoluer vers un numérique plus soutenable, puis à ouvrir des discussions entre les participantes et participants sur le sujet. Pour en savoir plus : fresquedunumerique.org La Fresque de la Biodiversité est un atelier pour découvrir la biodiversité, les pressions qui pèsent sur elle et les conséquences de son érosion. Pour en savoir plus : fresquedelabiodiversite.org L’atelier 2tonnes propose aux participants d’explorer le futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant ces fameuses 2tonnes par an et par personne, d’ici à 2050. Public : à partir de 15 ans



