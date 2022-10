visite et rencontre d’une jeune agence et fabrique d’architecture Atelier MT Corenc Catégories d’évènement: CORENC

Isère

visite et rencontre d’une jeune agence et fabrique d’architecture Atelier MT, 14 octobre 2022, Corenc. visite et rencontre d’une jeune agence et fabrique d’architecture 14 et 15 octobre Atelier MT Journées nationales de l’architecture Atelier MT 3 avenue de la paix, 38700 Corenc Corenc 38700 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Bonjour, Je serais heureux de vous ouvrir l’atelier mt et son jardin pour se rencontrer et présenter ce qu’ets une agence d’architecture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T09:00:00+02:00

2022-10-15T12:00:00+02:00 Maximin Troussier – atelier mt

Détails Catégories d’évènement: CORENC, Isère Autres Lieu Atelier MT Adresse 3 avenue de la paix, 38700 Corenc Ville Corenc lieuville Atelier MT Corenc Departement Isère

