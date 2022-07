Atelier mouvement libre

Atelier mouvement libre, 25 juillet 2022, . Atelier mouvement libre



2022-07-25 – 2022-07-25 EUR 15 Libérez votre coeur et votre corps par le son, le souffle, la pleine conscience en compagnie de Stéphanie professeur de Yoga. Renseignements au 06 26 35 21 36. Libérez votre coeur et votre corps par le son, le souffle, la pleine conscience en compagnie de Stéphanie professeur de Yoga. Renseignements au 06 26 35 21 36. Libérez votre coeur et votre corps par le son, le souffle, la pleine conscience en compagnie de Stéphanie professeur de Yoga. Renseignements au 06 26 35 21 36. dernière mise à jour : 2022-07-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville