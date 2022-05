Atelier Mouvement avec Aude Beaurepaire, 28 mai 2022, .

Atelier Mouvement avec Aude Beaurepaire

2022-05-28 14:30:00 – 2022-05-28 16:00:00

Atelier mouvement animé par Aude Beaurepaire.

Chaque atelier est une proposition expérimentale dans laquelle fusionnent plusieurs pratiques libres et somatiques, afin de retrouver des sensations et des émotions grâce au mouvement. Nous découvrirons les forces de la respiration, de la méditation en mouvement et de la création spontanée afin de se reconnecter à soi, aux autres et à la nature. Renseignements et réservation obligatoire au 06 11 29 28 62.

Atelier Mouvement avec Aude Beaurepaire.

+33 6 11 29 28 62

Atelier mouvement animé par Aude Beaurepaire.

Chaque atelier est une proposition expérimentale dans laquelle fusionnent plusieurs pratiques libres et somatiques, afin de retrouver des sensations et des émotions grâce au mouvement. Nous découvrirons les forces de la respiration, de la méditation en mouvement et de la création spontanée afin de se reconnecter à soi, aux autres et à la nature. Renseignements et réservation obligatoire au 06 11 29 28 62.

ArtgriCulteur – CultivActeur

dernière mise à jour : 2022-05-09 par