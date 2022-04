ATELIER MOULIN OU POISSON PATCHWORK La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Loire-Atlantique

ATELIER MOULIN OU POISSON PATCHWORK La Turballe, 26 avril 2022, La Turballe. ATELIER MOULIN OU POISSON PATCHWORK Port de La Turballe Maison de la Pêche La Turballe

2022-04-26 – 2022-04-26 Port de La Turballe Maison de la Pêche

La Turballe Loire-Atlantique Moulin ou poisson ? Les petits artistes s’amuseront bien à créer leur tableau à afficher ou offrir !

À partir de 4 ans Moulin ou poisson ? Les petits artistes s’amuseront bien à créer leur tableau à afficher ou offrir !

À partir de 4 ans Port de La Turballe Maison de la Pêche La Turballe

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: La Turballe, Loire-Atlantique Autres Lieu La Turballe Adresse Port de La Turballe Maison de la Pêche Ville La Turballe lieuville Port de La Turballe Maison de la Pêche La Turballe Departement Loire-Atlantique

La Turballe La Turballe Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-turballe/

ATELIER MOULIN OU POISSON PATCHWORK La Turballe 2022-04-26 was last modified: by ATELIER MOULIN OU POISSON PATCHWORK La Turballe La Turballe 26 avril 2022 La Turballe Loire-Atlantique

La Turballe Loire-Atlantique