Atelier moulage pour les adultes Atelier de moulage Sens, mardi 20 février 2024.

Pendant les vacances scolaires, l’Atelier de moulage vous propose des ateliers d’initiation à la technique du moulage dans ses locaux du 14 rue Rigault. Le lundi 19 et le mardi 20 février, l’équipe de l’atelier accueillera les enfants (de 6 ans à 14 ans) de 14h à 15h30 et les adultes (à partir de 15 ans) de 16h15 à 17h45. Petits et grands, venez découvrir les secrets de la réalisation d’un moulage !

À partir de 15 ans.

Limité à 8 personnes.

Un seul créneau par personne.

Il vous est recommandé d’apporter votre blouse, aucun prêt de vêtements ne sera effectué sur place. EUR.

Atelier de moulage 14 Rue Rigault

Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 16:15:00

fin : 2024-02-20 17:45:00



