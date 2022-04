Atelier mosaïque Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Atelier mosaïque Redon, 30 avril 2022, Redon. Atelier mosaïque La Redonnerie 7 Rue de Briangaud Redon

2022-04-30 – 2022-04-30 La Redonnerie 7 Rue de Briangaud

Redon Ille-et-Vilaine Dans cet atelier on vous propose de découvrir la mosaïque. Cet atelier est ouvert aux novices et connaisseurs.

Au café atelier LA REDONNERIE contact@laredonnerie.fr +33 2 57 71 00 35 Dans cet atelier on vous propose de découvrir la mosaïque. Cet atelier est ouvert aux novices et connaisseurs.

Au café atelier LA REDONNERIE La Redonnerie 7 Rue de Briangaud Redon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse La Redonnerie 7 Rue de Briangaud Ville Redon lieuville La Redonnerie 7 Rue de Briangaud Redon Departement Ille-et-Vilaine

Redon Redon Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/redon/

Atelier mosaïque Redon 2022-04-30 was last modified: by Atelier mosaïque Redon Redon 30 avril 2022 ille-et-vilaine redon

Redon Ille-et-Vilaine